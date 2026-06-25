Pedullà conferma: “Tra Hugo Bueno e la Fiorentina non ci sono margini, non interessa ai viola”

Hugo Bueno non è un profilo che interessa alla Fiorentina

Nella giornata di ieri Hugo Bueno, terzino sinistro spagnolo classe 2002 di proprietà del Wolverhampton, è stato accostato con forza alla Fiorentina. Ma da ambienti vicini al club viola sono arrivate secche smentite, non è un profilo che interessa ai viola anche se la fresca retrocessione dalla Premier dei Wolves imporrà scelte drastiche. Ma tra Bueno e la Fiorentina non ci sono margini di manovra. Più o meno come Krosche promesso sposo del Milan. E come “Palestra vuole solo l’Inter” (sta andando al Chelsea)…Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito