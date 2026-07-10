Di Marzio rivela: “Fazzini vicinissimo al Parma: verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto”
Fazzini è prossimo alla cessione, andrà al Parma di Cuesta
A cura di Andrea Pagni
10 luglio 2026 12:11
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha dato degli aggiornamenti di mercato sulla Fiorentina. Infatti dopo aver rivelato ieri il forte pressing del Parma su Fazzini oggi Di Marzio scrive: “Il Parma è vicinissimo all’acquisto di Jacopo Fazzini. Arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei ducali.”