Cm.it svela: “La richiesta della Juventus per Joao Mario è di 10 milioni. Fiorentina interessata”

Joao Mario resta un obbiettivo della Fiorentina

Ha deluso le aspettative e quasi sicuramente Joao Mario saluterà nuovamente la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Il laterale portoghese classe 2000, di ritorno dal prestito di 5 mesi al Bologna, sarebbe adesso finito nel mirino di un’altra compagine di Serie A.La Fiorentina, infatti, avrebbe già avviato i primi contatti con l’amministratore delegato e direttore generale Carnevali per sondare la disponibilità della Juve a cedere Joao Mario: i bianconeri chiedono qualcosa come 10 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo dell’ex Porto, che piace al direttore sportivo Fabio Paratici e al suo staff. Lo scrive calciomercato.it