Fatta per Aquilani al Sassuolo, firmerà un biennale con opzione. Sarà lui a sostituire Grosso

Sarà Alberto Aquilani l'erede di Fabio Grosso al Sassuolo

Sarà Alberto Aquilani l'erede di Fabio Grosso al Sassuolo. In queste ore è stato raggiunto l'accordo definitivo tra il tecnico romano e la società emiliana, sulla base di un contratto che lo legherà ai neroverdi per le prossime due stagioni, con opzione per un terzo in mano al Sassuolo.

La firma - e di conseguenza l'ufficialità - dovrebbe arrivare in settimana, non appena Aquilani avrà risolto il contratto che ha in essere con il Catanzaro fino al 2027.

Dopo aver sfiorato la Serie A con i giallorossi, in una avvincente finale playoff contro il Monza in cui il Catanzaro è stato costretto ad alzare bandiera bianca soltanto per la classifica maturata nella regular season, Aquilani è dunque pronto al salto di categoria. Lo scrive TMW