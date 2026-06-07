Il messaggero: “La Fiorentina non ha fatto un’offerta alla Lazio per Cancellieri, ora c’è anche il Parma”

Secondo il messaggero Cancellieri non è un obbiettivo di mercato solo della Fiorentina

Secondo il messaggero Cancellieri non è un obbiettivo di mercato solo della Fiorentina. Infatti il quotidiano romano riporta un forte interesse anche del Parma su di lui, club in cui ha già militato in passato. L’interesse della Fiorentina resiste ma i viola non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale alla Lazio