Moretto: “Palladino è molto apprezzato nel mondo del Chelsea. Li ha stupiti in Champions”
Palladino è molto apprezzato dall’universo del Chelsea
A cura di Andrea Pagni
10 luglio 2026 12:37
Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano. Queste le sue parole:“Palladino è molto apprezzato dallo Strasburgo, c’erano stati anche dei contatti prima di chiudere con l’attuale allenatore. Palladino infatti è molto apprezzato dall’Università Chelsea, infatti Strasburgo e Chelsea sono dello stesso gruppo. È apprezzato perché li ha impressionati nella partita di Champions League tra Atalanta e Chelsea, non tanto per il risultato quanto per il gioco”