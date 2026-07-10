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Moretto: “Palladino è molto apprezzato nel mondo del Chelsea. Li ha stupiti in Champions”

Palladino è molto apprezzato dall’universo del Chelsea

A cura di Andrea Pagni
10 luglio 2026 12:37
Moretto: “Palladino è molto apprezzato nel mondo del Chelsea. Li ha stupiti in Champions” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano. Queste le sue parole:“Palladino è molto apprezzato dallo Strasburgo, c’erano stati anche dei contatti prima di chiudere con l’attuale allenatore. Palladino infatti è molto apprezzato dall’Università Chelsea, infatti Strasburgo e Chelsea sono dello stesso gruppo. È apprezzato perché li ha impressionati nella partita di Champions League tra Atalanta e Chelsea, non tanto per il risultato quanto per il gioco”

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