Moretto: “Palladino è molto apprezzato nel mondo del Chelsea. Li ha stupiti in Champions”

Palladino è molto apprezzato dall’universo del Chelsea

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano. Queste le sue parole:“Palladino è molto apprezzato dallo Strasburgo, c’erano stati anche dei contatti prima di chiudere con l’attuale allenatore. Palladino infatti è molto apprezzato dall’Università Chelsea, infatti Strasburgo e Chelsea sono dello stesso gruppo. È apprezzato perché li ha impressionati nella partita di Champions League tra Atalanta e Chelsea, non tanto per il risultato quanto per il gioco”