Dalla Turchia: “Il Besiktas ha avviato i contatti per acquistare Thorstvedt, è una richiesta di Italiano”

Italiano ha chiesto alla dirigenza turca di prendere il centrocampista norvegese

Secondo quanto riporta il media locale Yeni Asir la Fiorentina non sarebbe l’unica squadra interessata a Thorstvedt. Infatti il giornale di Istanbul spiega che su di lui ci sarebbero le sirene del Besiktas che avrebbe già avviato i contatti con il Sassuolo per portarlo in Turchia. A fare il suo nome è stato l’ex allenatore viola Vincenzo Italiano, che aveva in Thorstvedt già un obbiettivo quando sedeva sulla panchina del Bologna