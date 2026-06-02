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Paratici aveva pensato a Iraola per la Fiorentina ma la prossima stagione allenerà il Liverpool

Paratici sognava di portare Iraola a Firenze, ma allenerà i Reds

A cura di Andrea Pagni
02 giugno 2026 12:08
Paratici aveva pensato a Iraola per la Fiorentina ma la prossima stagione allenerà il Liverpool -
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Si è conclusa la ricerca dell’allenatore da parte di Fabio Paratici e della Fioretina, con Fabio Grosso che attende solo di essere annunciato come allenatore viola. Una scelta voluta dal DS Paratici che lo conosce bene e lo ha lanciato alla Juventus.

Nonostante il grande rapporto di stima tra i due il sogno di Paratici però era portare Andoni Iraola sulla panchina viola. C’era stato anche un contatto con l’ex tecnico del Bournemout che però aveva preso tempo in attesa di capire il giro delle panchina. Scelta saggia la sua dato che il Liverpool ha poi deciso di esonerare Slot e di prenderlo come nuovo allenatore. Evidente segnale di come il sogno di Paratici era destinato a rimanere tale

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