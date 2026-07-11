Ceccarini: “Non solo Oso, la Fiorentina spinge per Valdepenas. Il Real manterrebbe la recompra”
La Fiorentina spinge forte per un doppio colpo in difesa
A cura di Andrea Pagni
11 luglio 2026 12:01
Il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha dato degli aggiornamenti sui propri social sul mercato della Fiorentina, queste le sue parole:“Non solo su Oso, la Fiorentina lavora parallelamente anche su Valdepenas. In questo caso il Real Madrid manterrebbe il diritto di recompra. Sono due piste molto calde”