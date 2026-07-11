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Annullata l’amichevole con il Modena di Galloppa, lo stadio Braglia non sarà agibile per dei lavori

La Fiorentina non sfiderà l’ex allenatore della primavera

A cura di Andrea Pagni
11 luglio 2026 12:43
Annullata l’amichevole con il Modena di Galloppa, lo stadio Braglia non sarà agibile per dei lavori -
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ACF Fiorentina comunica che, a seguito dei lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo di gioco allo Stadio Braglia, che renderanno lo stadio non agibile per manifestazioni sportive e/o pubbliche durante tutta la fase dei lavori, la partita amichevole contro il Modena, prevista per l’8 agosto, è stata annullata. Lo comunica la Fiorentina sul sito ufficiale

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