Annullata l’amichevole con il Modena di Galloppa, lo stadio Braglia non sarà agibile per dei lavori
La Fiorentina non sfiderà l’ex allenatore della primavera
A cura di Andrea Pagni
11 luglio 2026 12:43
ACF Fiorentina comunica che, a seguito dei lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell’illuminazione del campo di gioco allo Stadio Braglia, che renderanno lo stadio non agibile per manifestazioni sportive e/o pubbliche durante tutta la fase dei lavori, la partita amichevole contro il Modena, prevista per l’8 agosto, è stata annullata. Lo comunica la Fiorentina sul sito ufficiale