Lutto nel mondo del calcio: si è spento Osvaldo Bagnoli. L’ex tecnico del Verona aveva 91 anni
A 91 anni ci ha lasciato Osvaldo Bagnoli, l’allenatore dello scudetto del Verona
A cura di Andrea Pagni
17 luglio 2026 12:04
Il mondo del calcio piange per la scomparsa di Osvaldo Bagnoli. L'ex allenatore dell'Hellas Verona, capace di firmare l'impresa dello storico Scudetto vinto nella stagione 1984/85, si è spento stamattina all'ospedale Borgo Roma di Verona all'età di 91 anni. Lo riporta Tuttomercatoweb