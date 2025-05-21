La Fiorentina tra le squadre con meno spettatori in Serie A, solo 20.000 spettatori di media in casa

Il noto portale Transfermakt ha stilato la classifica delle squadre di Serie A in base alla media spettatori per le gare casalinghe della stagione 2024/2025. Classifica che mostra l'impatto dei lavori...

Il noto portale Transfermakt ha stilato la classifica delle squadre di Serie A in base alla media spettatori per le gare casalinghe della stagione 2024/2025. Classifica che mostra l'impatto dei lavori al Franchi e della chiusura di quasi metà dello stadio, dato che la Fiorentina si piazza al 14° posto con appena 20.358 spettatori di media presenti al Franchi. Dietro alla Fiorentina squadre come Empoli, Como e Monza storicamente piazze minori con tifoserie molto ridotte rispetto a quella viola. L'impatto dei lavori sul Franchi è importante, vista la bassa affluenza di tifosi in questa stagione, non resta che aspettare i bilanci della Fiorentina per capire il danno economico