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La Fiorentina tra le squadre con meno spettatori in Serie A, solo 20.000 spettatori di media in casa

Il noto portale Transfermakt ha stilato la classifica delle squadre di Serie A in base alla media spettatori per le gare casalinghe della stagione 2024/2025. Classifica che mostra l'impatto dei lavori...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2025 12:22
La Fiorentina tra le squadre con meno spettatori in Serie A, solo 20.000 spettatori di media in casa -
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Il noto portale Transfermakt ha stilato la classifica delle squadre di Serie A in base alla media spettatori per le gare casalinghe della stagione 2024/2025. Classifica che mostra l'impatto dei lavori al Franchi e della chiusura di quasi metà dello stadio, dato che la Fiorentina si piazza al 14° posto con appena 20.358 spettatori di media presenti al Franchi. Dietro alla Fiorentina squadre come Empoli, Como e Monza storicamente piazze minori con tifoserie molto ridotte rispetto a quella viola. L'impatto dei lavori sul Franchi è importante, vista la bassa affluenza di tifosi in questa stagione, non resta che aspettare i bilanci della Fiorentina per capire il danno economico

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