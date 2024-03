Il Milan soffre l’Artemio Franchi. Nelle ultime due stagioni ha sempre perso in casa della Fiorentina

Sabato sera in un Artemio Franchi tutto esaurito (33.500 spettatori previsti) andrà in scena l’anticipo della 30a giornata di Serie A tra Fiorentina e Milan. Il bilancio complessivo delle gare in campionato fra queste due storiche compagini sorride ai rossoneri: 80 vittorie su 180 incontri, pareggiandone 48 e perdendone 52, di cui 37 in trasferta.

Potremmo dire che la trasferta di Firenze è da sempre molto ostica per i rossoneri, come confermato non solo dall’importante numero di sconfitte, ma anche dal fatto che in 89 partite il diavolo è riuscito ad imporsi in sole 27 occasioni, pareggiandone 25. L’auspicio è che dunque sabato le cose possano confermarsi. Concludiamo con un altro dato curioso: nelle ultime due stagioni, il Milan ha sempre perso a Firenze incassando 6 gol e facendone 4.