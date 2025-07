Arrivano i soldi dal Governo: 55 milioni per Firenze. Ora il comune può liberare i fondi per il Franchi

Il comune di Firenze ha ottenuto dal governo il finanziamento da 55 milioni per il piano urbano integrato. L’arrivo di questi soldi permetterà alla dirigenza comunale di liberare i fondi destinati alla riqualificazione del Franchi.

Come spiega una nota del comune i soldi governativi verranno impiegati per il piano “Firenze-Città dei Giovani”. L’obbiettivo è quello di è quello di combattere l’isolamento e le diseguaglianze sociali, in particolar modo tra i giovani, cercando di legarli maggiormente al territorio. Le linee operative sulle quali verranno utilizzati i fondi sono 4: le scuole e gli spazi annessi, la riqualificazione di aree sportive sul territorio comunale, la mobilità sostenibile e la riqualificazione degli spazi verdi.

Nel pratico verranno apportate modifiche strutturali antisismiche per scuole e edifici scolastici, finanziamenti per mettere a norma impianti sportivi, fondi per gli studentati dell’ex caserma Lupi di Toscana e del parco di San Salvi, e la riqualificazione delle aree verdi cittadine.