La Fiorentina è 8° per media spettatori in Serie A con meno di 30 mila tifosi. Dato in calo rispetto alla scorsa stagione

Attraverso i propri canali social, Transfermarkt ha fatto un approfondimento sulla media spettatori delle squadre di Serie A. La Fiorentina occupa l’ottavo posto in questa speciale classifica, ma il dato è in calo rispetto alla scorsa stagione.

Inter e Milan sono saldamente al comando con circa 72 mila spettatori di media, dato che non sorprende vista l’enorme capienza di “San Siro” e il bacino di utenza dei rispettivi tifosi. Seguono la Roma con 62 mila, il Napoli con 46 mila e la Lazio con 41 mila. Fuori dalla top 5 la Juventus, seguita dal Genoa, che fa spesso sold out al “Ferraris”, e dalla Fiorentina, che non raggiunge quota 30 mila spettatori per poche centinaia di unità. Completano la top 10 il Lecce e il sorprendente Bologna.

Dunque, per la Fiorentina c’è sicuramente un calo rispetto ai 32.200 spettatori medi della scorsa stagione. Tuttavia, è necessario ricordare che nelle ultime uscite casalinghe della squadra viola la curva Ferrovia è stata chiusa, a causa dei lavori di restyling che interessano lo stadio “Artemio Franchi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Transfermarkt 🇮🇹 (@transfermarkt.it)

ULTIMATUM ALLA FIFA PER I CALENDARI TROPPO FITTI