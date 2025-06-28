La Repubblica sul Franchi: "Completata la ristrutturazione della prima parte della Maratona"

La Repubblica spiega l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi: lo stop al campionato velocizza i lavori.

La Repubblica di Firenze fa il punto sulla situazione del cantiere del Franchi. Al momento ci sono impalcature lungo la tribuna centrale, sono invece pronte le basi sulle quali si ergerà la nuova curva Fiesole. Anche in Maratona gli spazi che l'anno scorso erano in ristrutturazione ora sono completati, e saranno disponibili per l'avvio della campagna abbonamenti. Il primo lotto di lavori, costo 150 milioni dal Pnrr, dovrà essere pronto per il 2026, e lo stop attuale per le partite potrà velocizzare i lavori. Il secondo lotto di lavori vedrà la profilatura della Maratona, con nuove sedute e parapetti tra gli interventi.