Bucciantini: "Fiorentina 'senza stadio' da 18 mesi. Manca l'effetto stadio che trascinava e ti faceva vincere"

Il patrimonio di Commisso, che è secondo solo dietro gli Hartono, non può bastare per tenere in piedi la viola in Serie A

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno parlando della Fiorentina di Stefano Pioli. Queste alcune sue dichiarazioni: "E' stata ingiusta la sconfitta contro la Roma, squadra prima in classifica, ma non la più forte d'Italia. Bisogna ripartire da qui. La Fiorentina è riuscita, per una volta in questa stagione, ad avere dominio territoriale e soprattutto ad avere delle azioni nitide per segnare. Al di là del risultato che ci sarà a Milano, bisogna continuare a crescere con le prestazioni in campo, sono quelle che ci fanno risalire la classifica. Non ci scordiamo di una cosa, che spesso ci dimentichiamo, la Fiorentina da 18 mesi è senza stadio, e questo secondo me è una cosa che non bisogna dimenticare. Quest'anno ha giocato 3 volte in casa e l'ha perse tutte e tre, ti manca l'effetto stadio, con i tifosi che sostengono e trascinano la partita".

"Siamo la squadra più in difficoltà, di tutte quelle che vedo in televisione, quando giochiamo in casa. Il patrimonio di Commisso, che è secondo solo dietro gli Hartono, non può bastare per tenere in piedi la viola in Serie A".