CorSport: “Match salvezza con la Lazio, ma il Franchi non si riempie”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport viene analizzato il clima attorno alla Fiorentina in vista della sfida contro la Lazio. Una gara che, in caso di risultato positivo, potrebbe consegnare ai viola una salvezza virtuale e archiviare quasi del tutto un incubo iniziato ad agosto.

Nonostante l’importanza del match, il “Franchi” sarà lontano dal tutto esaurito: sono attesi poco più di 19mila spettatori, a fronte di una capienza massima di circa 22mila, un obiettivo che non verrà neppure sfiorato. A pesare sono diversi fattori, non ultimi i risultati altalenanti di una squadra che non è riuscita a trascinare pienamente il proprio pubblico, con una frattura che si è acuita dopo l’episodio dell’“ammutinamento” di Londra.

Già giovedì scorso, a Selhurst Park, la squadra era stata salutata dai fischi del settore ospiti. Stasera, invece, almeno all’inizio, l’atmosfera sarà diversa e i fischi non dovrebbero farsi sentire.