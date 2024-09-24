Tgr Rai Toscana: "C'è l'intesa tra Fiorentina e Comune: i viola non utilizzeranno lo stadio Padovani"
l Comune e la società proseguiranno con una visione comune e obiettivi condivisi: la Fiorentina continuerà a giocare al Franchi
La Fiorentina non utilizzerà lo stadio Padovani per le proprie partite. Come riportato dal Tgr Rai Toscana, il Comune e la società viola sembrano condividere questa linea d'azione. La decisione del club appare ormai definitiva, anche in base ai piani per la ristrutturazione dell’impianto di rugby, che verrà sistemato ma senza l’ampliamento necessario per ospitare gli incontri della squadra. L'obiettivo è valorizzare la struttura, mantenendola però esclusivamente dedicata al rugby. Pertanto, la Fiorentina continuerà a giocare allo stadio Franchi.
TgR Toscana: “La Fiorentina attende il programma dei lavori al Franchi entro metà ottobre”