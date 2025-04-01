Fiorentina ammazzagrandi, 33 punti in casa e fortino Franchi, Firenze sogna un grande finale

Fiorentina ammazzagrandi, 33 punti in classifica solo dal fortino Franchi. In casa battute tutte le big, tranne il Napoli

Come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina è diventata di fatto un'ammazzagrandi. Dopo la vittoria di Domenica contro l'Atalanta al Franchi, la Fiorentina in casa ha battuto tutte le big del campionato, ad eccezione del Napoli. Al netto dei lavori di ristrutturazione in corso e di una capienza ridotta, l'Artemio Franchi è tornato ad essere un vero e proprio fortino.

Le vittorie della Fiorentina contro Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus e Atalanta, hanno portato in dote 33 punti nelle gare casalinghe (10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte), e confermano la tendenza positiva di Palladino contro le big in classifica e raccontano di una ottima condizione fisica e mentale, in vista di questo rush finale.

Tuttavia, se l'obiettivo resta quello di "fare meglio della stagione precedente", allora la Fiorentina dovrà necessariamente tenere alto il livello. Perché se è vero che rispetto allo scorso anno, classifiche a confronto, la Fiorentina si trovi con 5 punti in più, è altresì vero che la squadra è sotto di una posizione, a testimonianza del fatto che la quota per l'Europa si sia alzata. Per un grande finale di stagione, la vera sfida sarà soprattutto quella di affrontarlo con lo stesso atteggiamento visto contro Juventus e Atalanta.