Franchi, il caso dei 25 milioni l'anno? Repubblica: "Il Comune frena, presto la proposta della Fiorentina"

Si riaccende il dibattito sul futuro del Franchi

Si riaccende il dibattito sul futuro dello stadio Franchi dopo la comparsa, nel programma triennale dei beni e dei servizi del Comune, di una stima che quantifica in circa 1,5 miliardi di euro in 60 anni (circa 25 milioni l'anno) il valore della possibile concessione dell'impianto. La cifra ha scatenato le critiche dell'opposizione, che ha chiesto maggiore chiarezza sui criteri utilizzati per calcolarla.

Da Palazzo Vecchio, però, arriva una precisazione: quel valore non rappresenta una decisione politica né il costo della futura concessione, ma una stima tecnica e burocratica necessaria per gli adempimenti amministrativi. L'amministrazione ribadisce che il percorso preferito resta quello del project financing, sul quale la Fiorentina sarebbe pronta a presentare una proposta ufficiale nei prossimi giorni.

L'ipotesi di una concessione con un canone da 25 milioni di euro l'anno viene quindi considerata uno scenario teorico, che scatterebbe solo in assenza di un investimento diretto del club nel completamento dello stadio. L'obiettivo del Comune resta invece quello di raggiungere un accordo con la Fiorentina che consenta di completare il Franchi attraverso un project financing e una gestione di lungo periodo. Lo riporta Repubblica.