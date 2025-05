Domenica contro il Bologna l’ultima in casa della stagione, la Fiorentina sarà contestata o sostenuta?

La stagione calcistica 2024/2025 sta volgendo al termine, con un finale alquanto deludente per la Fiorentina e per i suoi tifosi visto l’eliminazione dalla Conference League e la, probabile, mancata qualificazione nelle coppe Europee. Proprio per questo sarà importante capire quale sarà il clima attorno alla squadra e alla società Domenica, visto il fallimento stagionale in tutte e 3 le competizioni principali.

Anche se è vero che la Fiorentina ha ancora delle chance di qualificarsi in Europa è anche vero che queste sono limitatissime e che comunque al termine dei 90 minuti in caso di mancata vittoria o di risultati sfavorevoli su gli altri campi la Fiorentina potrebbe essere ufficialmente fuori da tutto. Staremo a vedere dunque se ci saranno fischi o cori e se nel caso saranno rivolti verso la dirigenza o verso i calciatori, oppure se in virtù di una qualificazione europea ancora possibile verrà mostrato ancora una volta un appoggio totale, ma visto il clima che si respira in questi giorni a Firenze tutto ciò suonerebbe abbastanza strano