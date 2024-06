Con 29 mila spettatori, la Fiorentina è ottava per presenze medie nel proprio stadio in Serie A

Terminata la stagione di Serie A (eccezion fatta per il recupero tra Atalanta e Fiorentina), è tempo di fare tutti i bilanci del caso. Quest’oggi, il portale calcistico Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle presenze negli stadi di Serie A, mostrando la media di ciascuna squadra del massimo campionato italiano. In questa graduatoria, la Fiorentina conferma la posizione raggiunta sul campo, ovvero l’ottava, con una media di 29.001 spettatori al “Franchi”. In prima posizione l’Inter, con circa 73 mila spettatori di media, seguita a ruota dal Milan (72 mila spettatori). Chiude il podio la Roma con 63 mila spettatori. Le sorprese (nemmeno così eccezionali, considerando il calore dei loro tifosi) sono il Genoa, subito sopra la Fiorentina con circa 31 mila spettatori di media, e il Lecce, che si piazza in decima posizione con una media di circa 26 mila spettatori. Indietro l’Atalanta, che ha però ospitato i lavori nel proprio stadio per praticamente tutta la stagione.

Tuttavia, è importante ricordare che questi dati non prendono in considerazione le diverse capacità degli stadi, e che quindi è necessario analizzarli con le pinze. Questo il post pubblicato su Instagram da Transfermarkt: