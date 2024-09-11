Solo 12 mila abbonamenti? In realtà la Fiorentina ha fatto sold out. Capienza massima 19 mila posti

Campagna abbonamenti deludente? La Fiorentina ha raggiunto il massimo numero di abbonamenti disponibili. L'analisi

Il dibattito sulla campagna abbonamenti della Fiorentina torna a farsi acceso, con circa 12.000 tessere vendute. Un dato che potrebbe sembrare deludente, soprattutto se confrontato con quello delle squadre di vertice, che registrano numeri ben più alti rispetto alla tifoseria viola. In una classifica stilata da Calcio e Finanza - dominata dalle squadre milanesi con 40.000 abbonati - la Fiorentina si posiziona al 15° posto, dietro al Parma (12.800 abbonamenti). Questo ha alimentato le critiche da parte di chi accusa la società di non fare abbastanza.

Tuttavia, per comprendere appieno questi numeri, è essenziale considerare un fattore chiave: i lavori in corso allo stadio Franchi, che riducono la capienza a circa 24.000 posti, includendo anche le aree a bassa visibilità e le zone di sicurezza. La capienza effettiva dello stadio si aggira intorno ai 19.000 posti, e la Fiorentina ha scelto di mettere in vendita circa 12.000 abbonamenti. Questi dettagli dovrebbero influenzare la percezione di un dato che, seppur possa sembrare deludente, va interpretato in un contesto diverso.

La Fiorentina, infatti, ha raggiunto il massimo numero di abbonamenti disponibili, considerando i vincoli imposti dai lavori. Un risultato positivo, che evidenzia la costante passione dei tifosi viola. Ogni aspetto della vicenda deve essere valutato con attenzione critica, evitando però che venga strumentalizzato.

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