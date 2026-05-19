Repubblica: "Fiorentina, lo stop di Parisi pesa sul mercato: ora serve intervenire per un sostituto”
Il grave infortunio al crociato del terzino obbliga il club a intervenire sul mercato per coprire l’assenza nella prima parte di stagione
L’infortunio al legamento crociato del ginocchio destro di Fabiano Parisi rappresenta una notizia pesante non solo per il giocatore, ma anche per la Fiorentina, costretta a rivedere alcune strategie di mercato.
Considerato uno dei profili su cui costruire il futuro, come sottolinea La Repubblica, Parisi dovrà essere necessariamente sostituito nella prima parte della prossima stagione, in attesa del pieno recupero. Il suo buon rendimento aveva inoltre attirato l’interesse di diversi club, tra cui il Como 1907, rendendolo anche un possibile uomo mercato.
Tutto questo, però, è ora rimandato. Forte del recente rinnovo di contratto fino al 2029, Parisi inizierà il suo percorso di riabilitazione con l’obiettivo di tornare a disposizione nel lungo periodo, interrompendo di fatto qualsiasi scenario legato a una possibile cessione.