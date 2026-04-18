Labaro Viola

Parisi: “Commisso era come un padre, una perdita enorme. Vanoli mi ha dato fiducia, ora sogno la Nazionale”

Parisi racconta la stagione della Fiorentina tra difficoltà e crescita, elogia Vanoli, parla del legame con Firenze e fissa gli obiettivi tra salvezza e sogno Nazionale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 15:05
Parisi: “Commisso era come un padre, una perdita enorme. Vanoli mi ha dato fiducia, ora sogno la Nazionale” -
News
Acf Fiorentina
Parisi
Condividi

Il difensore della Fiorentina Fabiano Parisi ha rilasciato un’intervista al canale YouTube della Serie A, toccando diversi temi legati alla stagione viola, tra difficoltà, crescita personale e obiettivi. “Questa stagione è stata complicata a livello mentale. Quando parti con un obiettivo e poi, nel corso dell’anno, ti ritrovi a doverne inseguire un altro completamente diverso, non è facile adattarsi”, ha spiegato, riferendosi al passaggio dalla corsa europea alla lotta per la permanenza in Serie A. “Adesso però abbiamo preso consapevolezza della situazione: siamo concentrati e restiamo umili, perché dobbiamo lottare per la salvezza”.

Parole di grande riconoscenza per il tecnico: “Il mister mi ha dato tanta fiducia fin dal primo giorno. Lo ringrazio e continuerò a farlo, perché mi ha aiutato in un momento non semplice. Da esterno alto ho più compiti offensivi e posso sfruttare meglio le mie caratteristiche, ma resto un giocatore duttile, sempre al servizio della squadra e dell’allenatore”.

Parisi ha poi sottolineato il buon momento dei viola: “Stiamo vivendo un periodo positivo: la vittoria contro la Cremonese e il pareggio con l’Inter ci hanno dato fiducia”. In questo contesto è arrivato anche il suo primo gol: “Segnare in una partita così importante è stato emozionante, ma viene sempre prima la Fiorentina rispetto al singolo”.

Cresciuto in provincia di Avellino, ha raccontato anche il suo legame con Firenze: “Io e la mia ragazza siamo innamorati della Toscana, ci piace girare per Firenze e scoprire sempre posti nuovi. Siamo qui da un po’ e stiamo davvero bene. Certo, la lontananza dalla famiglia si sente, ma l’affetto dei tifosi quando mi fermano in città è qualcosa di speciale”.

Un pensiero anche per Rocco Commisso: “Aveva un rapporto straordinario con noi, era come un padre. Ha dato tantissimo alla Fiorentina, basti pensare al Viola Park, una struttura incredibile. È stata una perdita enorme, ma lo portiamo sempre con noi”.

Infine, gli obiettivi: “In questo finale dobbiamo pensare solo alla salvezza”. E sul piano personale: “Il sogno di ogni calciatore è rappresentare il proprio Paese: vestire la maglia della Nazionale è anche il mio obiettivo”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok