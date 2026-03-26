26 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:37

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Nazione elogia Parisi: “Imprescindibile, Vanoli gli ha cambiato prospettiva. Migliorato anche col destro”

Parisi (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Rassegna Stampa

Nazione elogia Parisi: “Imprescindibile, Vanoli gli ha cambiato prospettiva. Migliorato anche col destro”

Redazione

26 Marzo · 10:16

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 10:16

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Gli serviva un po' di fiducia, l'ha avuta e l'ha ripagata

Fabiano Parisi senza ombra di dubbio il migliore, da 8 per La Nazione: “La palma del migliore se la prende lui. L’arrivo di Vanoli gli ha cambiato prospettiva. Imprescindibile in campo, che giochi da terzino o da esterno alto a destra. Corre, lotta, strappa e ha il dribbling nello stretto. Gli serviva un po’ di fiducia, l’ha avuta e l’ha ripagata fin da subito. Anche con il ritorno di Solomon, Vanoli un posto in campo glielo troverà senz’altro. Dà equilibrio alle due fasi e imprevedibilità. Migliorato molto anche con il destro”.

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