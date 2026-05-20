Corriere dello Sport svela: "Parisi è ancora a Roma dopo l'operazione. Tornerà a Firenze nei prossimi giorni"

Al rientro a Firenze l'esterno inizierà il suo percorso riabilitativo

Per il resto tutti in gruppo a eccezione di Fabiano Parisi, che lunedì si è operato a Villa Stuart dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata contro la Juventus: l'esterno viola è ancora a Roma e farà ritorno a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo. Lo riporta il Corriere dello Sport.