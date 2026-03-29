29 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Parisi: “Kean? Gli ho scritto subito dopo la partita. Proverò a mettere una strana idea al ct Gattuso”

Parisi (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Rassegna Stampa

Parisi: “Kean? Gli ho scritto subito dopo la partita. Proverò a mettere una strana idea al ct Gattuso”

Redazione

29 Marzo · 10:28

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 10:28

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"Partecipare al Mondiale è il mio sogno di bambino"

Fabiano Parisi, calciatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport.

Kean ha segnato nel 2-0 dell’Italia all’Irlanda del Nord.
«Con Moise siamo molto amici, gli ho scritto subito dopo la partita. Attaccante fortissimo, finalmente è tornato. Anche in Nazionale dice la sua: abbiamo bisogno di lui in quest’ultima fase di campionato».

Martedì tutti per gli azzurri: Parisi pensa mai di far venire un’idea a Gattuso?
«Farò un grande tifo per l’Italia. E poi ci proverò a mettere una strana idea al ct: partecipare a un Mondiale con il proprio Paese è il mio sogno di bambino».

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