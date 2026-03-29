Parisi: “Kean? Gli ho scritto subito dopo la partita. Proverò a mettere una strana idea al ct Gattuso”

Fabiano Parisi, calciatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport.

Kean ha segnato nel 2-0 dell’Italia all’Irlanda del Nord.

«Con Moise siamo molto amici, gli ho scritto subito dopo la partita. Attaccante fortissimo, finalmente è tornato. Anche in Nazionale dice la sua: abbiamo bisogno di lui in quest’ultima fase di campionato».

Martedì tutti per gli azzurri: Parisi pensa mai di far venire un’idea a Gattuso?

«Farò un grande tifo per l’Italia. E poi ci proverò a mettere una strana idea al ct: partecipare a un Mondiale con il proprio Paese è il mio sogno di bambino».