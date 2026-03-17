17 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:52

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Parisi da 8. Nazione lo esalta: “Un destro preciso sotto le gambe di Audero. Non si ferma mai”

Parisi (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Rassegna Stampa

Parisi da 8. Nazione lo esalta: “Un destro preciso sotto le gambe di Audero. Non si ferma mai”

Redazione

17 Marzo · 09:43

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 09:43

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Cresce con il passare dei minuti,

Secondo La Nazione oggi in edicola Fabiano Parisi da 8, il migliore: “Qualche pallone perso di troppo almeno in avvio e qualche sbavatura in impostazione, perché deve prendere le misure a Floriani Mussolini. Ci mette poco, per la verità. Cresce con il passare dei minuti, puntando l’avversario e il gol nasce proprio dalla sua insistenza e soprattutto dal piede che non è il suo. Un destro preciso sotto le gambe di Audero. Deviazione compresa. La Cremonese lo vede spesso passare, ma non si ferma mai. Dall’80’ Fazzini”.

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