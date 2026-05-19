Nazione: "Parisi seguirà il protocollo Mariani: Dodò con ciò rientrò in campo dopo 5 mesi"
Il periodo da cerchiare di rosso è tra novembre e dicembre
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2026 11:57
Rottura del legamento crociato del ginocchio destro per Parisi operato già ieri a Villa Stuart dal prof. Mariani. Ora per l'esterno l'inizio dell'iter riabilitativo. Di positivo, se così si può dire, c'è che Parisi potrà sfruttare i tre mesi estivi per lavorare in vista del rientro.
Il protocollo Mariani riportò in campo Dodo dopo 5 mesi e 21 giorni, lecito dunque sperare che tutto possa procedere nello stesso modo. Se così dovesse essere, il periodo da cerchiare di rosso per rimettersi a disposizione dell'allenatore potrebbe essere per Parisi a cavallo tra novembre e dicembre. Lo scrive La Nazione.