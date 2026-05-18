Corriere Fiorentino evidenzia: “Torsione innaturale del ginocchio, per Parisi si teme un lungo stop”

Oggi gli esami che faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio

È da poco passata la mezz'ora del primo tempo quando Parisi affronta un duello con Kelly, nel tentativo di difendere palla il ginocchio destro dell’esterno subisce una torsione innaturale e tutti si accorgono subito che l’infortunio rischia di essere grave. È Fagioli il primo a far segno alla panchina che è necessaria una sostituzione, di lì a poco il neo entrato Harrison avvierà l’azione del gol di Ndour, ma è dopo il capolavoro di Mandragora che tutta la squadra dedica a Parisi la vittoria di Torino. Anche perché la squadra viola aveva ritrovato la sua verve sulla fascia destra dopo oltre un mese trascorso fuori (e 6 partite perse) per via di un edema osseo. Insomma non una stagione fortunata. Costretto a uscire in barella Parisi e la Fiorentina attende la giornata di oggi per capire l’entità dell’infortunio con i primi accertamenti del caso, ma la preoccupazione che di fronte possa esserci uno stop lungo è destinata a proseguire. Lo scrive il Corriere Fiorentino.