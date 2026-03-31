Parisi: “La stagione comincia adesso, ci giochiamo 8 finali. Non possiamo abbassare la guardia”

Il lavoro prosegue anche durante la sosta delle Nazionali: questo weekend la Fiorentina va a Verona per una sfida salvezza importantissima. Fabiano Parisi in esclusiva sui canali viola spiega la concentrazione dello spogliatoio verso il match di sabato.

“Su cosa stai lavorando in questa sosta sosta?”

“Sto lavorando sotto l’aspetto fisico, non avendo partite ravvicinate posso migliorare sotto questo punto di vista. Quando ci sono le partite durante la settimana gli allenamenti sono i video con il Mister. Sono questi dettagli su cui sto lavorando tantissimo”.

“Si riparte con il Verona dopo la sosta, cosa ci vorrà in questa partita?”

“Sarà necessaria la fame di ottenere risultato: è uno scontro diretto, ci giochiamo la salvezza.

Prossima settimana inizieremo a studiare con il Mister i loro punti deboli, ma come dico sempre prima bisogna pensare a noi stessi”.

“Come ti aspetti questo finale di stagione?”

“Sarà difficile, non bisogna abbassare la guardia: dobbiamo stare concentrati sul campo.

La stagione comincia adesso, abbiamo 8 partite importanti e dobbiamo continuare così”.