TMW rivela: “Kean e Parisi nemmeno convocati per stasera, rientra Solomon. Fiorentina in emergenza”

Si avvicina il posticipo del Franchi tra Fiorentina e Lazio che questa sera, a partire dalle 20:45, chiuderà la 32^ giornata del campionato. Per i viola in palio tre punti fondamentali nella loro rincorsa alla salvezza che, dopo i ko di Cremonese e Lecce, potrebbero portarli a otto punti dalla zona retrocessione e, di conseguenza, a mettere una seria ipoteca sulla loro permanenza in Serie A.

Prima però ci sarà da superare l’ostacolo Sarri, reso ancor più impervio dalle tante assenze cui Paolo Vanoli dovrà far fronte. Oltre agli squalificati Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson, il tecnico gigliato infatti non dovrebbe riuscire a recuperare nemmeno Moise Kean e Fabiano Parisi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, entrambi i calciatori non hanno recuperato dai rispettivi infortuni e non dovrebbero neanche riuscire a finire tra i convocati, rimandando il loro ritorno in squadra almeno fino alla gara di ritorno di giovedì contro il Crystal Palace.

Una grana non da poco per Vanoli, che almeno può sorridere per aver recuperato Manor Solomon. L’esterno israeliano, assente dallo scorso 26 febbraio per un infortunio al muscolo femorale della coscia sinistra, in questi giorni si è allenato in gruppo e tornerà tra i convocati. Lo scrive TMW