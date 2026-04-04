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Corriere dello Sport: “Parisi per la Fiorentina stava seguendo un semplice percorso programmato”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Parisi per la Fiorentina stava seguendo un semplice percorso programmato”

Redazione

4 Aprile · 09:59

Aggiornamento: 4 Aprile 2026 · 09:59

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Evidentemente era qualcosa di più delicato

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha svolto il classico allenamento di rifinitura al centro sportivo. Paolo Vanoli si trova di fronte a una vera emergenza: oltre agli acciaccati già noti, rimarranno a casa pure Solomon e Parisi. Il primo perché non ancora al top nonostante la settimana di sedute in gruppo, il secondo per via dei postumi di una botta rimediata contro l’Inter. Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva fatto passare il concetto secondo cui il terzino stava seguendo un semplice percorso programmato. Evidentemente era qualcosa di più delicato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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