RepFi: "Parisi verso il rientro, convocazione difficile contro la Roma: più probabile col Genoa"

Recupero in corso dopo 40 giorni: lavoro graduale in campo, il rientro in gruppo è vicino ma senza forzare i tempi

Secondo La Repubblica (edizione Firenze), Fabiano Parisi ha svolto ieri un lavoro progressivo sul campo. Non è ancora tornato ad allenarsi con il gruppo e resta da valutare l’intensità del dolore, ma dopo circa quaranta giorni complicati si tratta comunque di un segnale positivo. La convocazione per la partita di lunedì contro la Roma appare difficile, anche se non del tutto da escludere. Più probabile un rientro nella gara successiva contro il Genoa, ma senza sbilanciarsi troppo: la cosa certa è che la fase peggiore sembra ormai superata e sarà il ritorno completo in gruppo a indicare quando l’infortunio potrà dirsi definitivamente archiviato.