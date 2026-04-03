Scopritore Parisi: “Tanta roba vederlo esterno di attacco. Credo che da mezzala sia ancora più forte”

Roberto Filarmonico, colui che ha scoperto Fabiano Parisi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: “Vanoli è stato bravo a fare il suo lavoro, valutando tutte le qualità di Parisi nello schierarlo in un nuovo ruolo non è stato coraggioso ma professionale nel capire come far rendere al meglio le caratteristiche del giocatore.

Vederlo esterno di attacco è tanta roba, ma credo che Parisi da mezzala in un centrocampo a tre sia ancora più forte, ma bisogna avere coraggio per imporre una soluzione del genere. Ha attraversato momenti difficili in passato, è un professionista serio e impeccabile, con il lavoro e i sacrifici ha alzato lasticella nel momento più opportuno”.