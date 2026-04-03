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Scopritore Parisi: “Tanta roba vederlo esterno di attacco. Credo che da mezzala sia ancora più forte”

Parisi (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

Rassegna Stampa

Scopritore Parisi: “Tanta roba vederlo esterno di attacco. Credo che da mezzala sia ancora più forte”

Redazione

3 Aprile · 08:30

Aggiornamento: 3 Aprile 2026 · 08:30

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"Vanoli? Non è stato coraggioso ma professionale"

Roberto Filarmonico, colui che ha scoperto Fabiano Parisi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: “Vanoli è stato bravo a fare il suo lavoro, valutando tutte le qualità di Parisi nello schierarlo in un nuovo ruolo non è stato coraggioso ma professionale nel capire come far rendere al meglio le caratteristiche del giocatore. 

Vederlo esterno di attacco è tanta roba, ma credo che Parisi da mezzala in un centrocampo a tre sia ancora più forte, ma bisogna avere coraggio per imporre una soluzione del genere. Ha attraversato momenti difficili in passato, è un professionista serio e impeccabile, con il lavoro e i sacrifici ha alzato lasticella nel momento più opportuno”. 

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