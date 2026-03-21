La difesa a 4 ma non solo. Corriere dello Sport: “Parisi alto a destra l’intuizione più rilevante di Vanoli”

« Or a siamo una squadra». Paolo Vanoli ha pronunciato la frase a Sosnowiec nello stesso modo in cui l’aveva fatto nel passato recente e meno per raccontare invece che la Fiorentina non era ancora una squadra, cioè senza enfasi negativa prima e senza ridondanza positiva adesso. Però l’ha detto e questo significa che quello è. La Fiorentina è una squadra compiuta, perfettibile ovviamente, ma compiuta, che ha quello che vuole e sa come ottenerlo. Le tre vittorie di fila lo certificano e hanno perfino più valore delle tre sempre consecutive tra campionato e Conference League ottenute in precedenza (Como, Jagiellonia all’andata e Pisa): perché queste hanno prodotto sei punti nella fase cruciale del campionato, tra cui i tre a Cremona lunedì sera per il +4 sulla zona-incubo, e i quarti di finale di Conference League. Insomma, stanno aiutando a dare forma concreta a due obiettivi. Soprattutto uno.

Ma come ci è arrivata la Fiorentina a diventare una squadra meglio tardi che mai, al netto sempre di riprove che sono conferme quanto mai necessarie? Con una serie di accorgimenti e modifiche attuati nel tempo da Vanoli che hanno inciso prima sulla struttura e poi sul rendimento, e infine tutte insieme hanno creato un’identità differente e con essa una consapevolezza differente in queste ultime settimane. Accorgimenti e modifiche a livello individuale e di collettivo che si possono così riassumere in ordine sparso: l’introduzione della difesa a quattro; Parisi esterno avanzato a destra; Fagioli regista “protetto”; il recupero di Ranieri; la valorizzazione immediata di Solomon nella ricerca di un esterno che cambiasse la fisionomia offensiva; la gestione in modi e maniere diversi di Piccoli, Kean e Gudmundsson. E finalmente stanno avendo gli effetti sperati e desiderati.

La difesa a quattro ha un po’ migliorato il rendimento del reparto (i gol al passivo rimangono comunque sempre troppi), ma più che altro ha migliorato quello dei singoli interpreti e in particolare di Pongracic e Ranieri, scelti poi non a caso come coppia di riferimento e in questo secondo contesto s’inserisce il recupero dell’ex capitano, passato da degradato (tolti i gradi di) e in panchina a titolare fisso e indispensabile per apporto. A proposito di singoli irrinunciabili, Parisi e Fagioli sono i due che meglio rappresentano il cambiamento della Fiorentina: l’esterno da ala destra nel ruolo che Vanoli gli ha inventato e ritagliato su misura, forse, anzi senza forse, il colpo di genio dell’allenatore varesino visto il cambio di passo dell’ex Empoli e di conseguenza della squadra viola; il centrocampista piacentino vecchio-nuovo regista come aveva ci provato anche Pioli, ma Vanoli gli ha aggiunto la “copertura” di due mediani e solo così Fagioli è tornato ad essere Fagiolic felice e contento di avere le chiavi del gioco.