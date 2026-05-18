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Gazzetta: “Infortunio di Parisi molto brutto ma è stato la svolta. Harrison entra e scatena l’azione gol”

La Fiorentina esce bene dagli assalti con un palleggio stretto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2026 09:49
Gazzetta: “Infortunio di Parisi molto brutto ma è stato la svolta. Harrison entra e scatena l’azione gol” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Parisi
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La Fiorentina esce sempre bene dagli assalti con un palleggio stretto che costringe la Juve a rincorrere. L'infortunio di Parisi alla mezz'ora, molto brutto, è la svolta: entra Harrison e subito scatena l'azione gol, illuminata dalla visione di Solomon per l'accorrente Ndour. Di Gregorio beffato sul primo palo: attrezzato solo per i miracoli, ma la vita sono anche palloni facili.

La Juve capisce che potrebbe ricadere nell'errore fatto col Verona e non solo, cioè non forzare, sicura che il gol arriverà: quindi si lancia, ma sconsideratamente, con aggressione mai ragionata e il solito giropalla inutile davanti all'area. Difendersi è facile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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