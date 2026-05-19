Corriere Fiorentino: “Parisi per forza cancellato dalle cessioni per fare cassa. Primo grave infortunio”

Una beffa per uno dei pochi protagonisti in positivo della stagione della Fiorentina

Le pessime sensazioni del dopo partita, purtroppo hanno trovato conferma ieri, quando Fabiano Parisi si è sottoposto ai primi accertamenti al ginocchio presso la clinica Villa Stuart, a Roma. Lesione del legamento crociato anteriore è la diagnosi che tutti immaginavano, Parisi incluso che aveva messo in conto di sottoporsi immediatamente a operazione.

«Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione — si legge nella nota pubblicata dalla Fiorentina — la procedura chirurgica effettuata dal professor Mariani è perfettamente riuscita. Parisi farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito». Così adesso comincia la fase più lunga, e faticosa, di un recupero che dovrebbe riportare in campo l’esterno nel giro di 5 o 6 mesi.

Una beffa per uno dei (pochi) protagonisti in positivo della stagione, tanto più dopo che Vanoli lo aveva reinventato esterno offensivo ringiovanendone la carriera. Un’intuizione (vincente) messa in pratica nella gara casalinga vinta contro l’Udinese che aveva restituito profondità sulle corsie e che aveva reso Parisi, gara dopo gara, sempre più importante. Da quel momento infatti il tecnico della Fiorentina non ha più rinunciato al suo apporto sulla fascia costruendogli su misura un ruolo nuovo di zecca, tanto che la recente assenza per un edema osseo aveva già avuto ripercussioni non da poco sul gioco dei viola.

Un exploit per un calciatore che soltanto la scorsa estate sembrava persino poter salutare il Viola Park, e un incidente che adesso cambia anche eventuali scenari di mercato. In un’estate complicata sotto il profilo delle disponibilità economiche il nome di Parisi dev’esser per forza cancellato dalle eventuali cessioni necessarie a far cassa, concentrando il lavoro dello staff sul percorso di recupero. Non sarà l’estate che immaginava, ma sotto il piano mentale l’esterno campano ha già dimostrato in passato equilibrio e forza, doti che ora dovrà utilizzare per recuperare dal primo infortunio grave della sua carriera: «Non è stato un momento semplice — ha scritto su Instagram , dopo che già domenica aveva ringraziato tutti per l’affetto — A volte le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti». Lo riporta il Corriere Fiorentino.