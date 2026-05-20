Il grave infortunio di Parisi ha cambiato i piani di Paratici. Nazione: “Non c’era in alcun modo l’idea di privarsene”

Parisi era tra le pedine della ripartenza viola

L'impressione è che il grave infortunio di Fabiano Parisi abbia cambiato i piani di mercato nella testa di Fabio Paratici. E oggettivamente non potrebbe essere altrimenti. Parisi, che era entrato nel mirino di diversi club dopo la buona stagione disputata, sarebbe però stata una delle pedine della ripartenza viola. Non c'era in alcun modo l'idea di privarsene. Non fosse altro per la duttilità dimostrata nel corso degli ultimi mesi. Terzino sinistro, esterno da centrocampo a cinque, ala destra.

All'occorrenza anche esterno alto a sinistra. Insomma, una manna per gli allenatori. E se Pioli lo aveva relegato inspiegabilmente ai margini, Vanoli si è subito accorto che il ‘Pendolino di Serino' avrebbe potuto dargli una bella mano. A prescindere da chi sarà l'allenatore della prossima stagione, la valutazione su Fabiano era già stata fatta. Sono altri i calciatori da piazzare sul mercato in uscita, a titolo definitivo o solo in prestito.

Il destino ci ha messo però lo zampino. I suoi prossimi mesi saranno scanditi da un percorso di recupero che dovrà riportarlo in campo entro fine anno, mentre i dirigenti viola dovranno senz'altro rivedere le loro valutazioni. Lo riporta La Nazione.