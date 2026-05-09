Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina vuole tenere Parisi: premiato l’adattamento e l’affidabilità”

Il giocatore è stato protagonista di una stagione in crescita

Grande apprezzamento per Fabiano Parisi, protagonista di una stagione in crescita anche grazie alla sua duttilità tattica. Impiegato sia da esterno alto che da terzino, ha mostrato spirito di adattamento e affidabilità, qualità che la società non vorrebbe perdere nella costruzione del nuovo ciclo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.