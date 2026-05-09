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Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina vuole tenere Parisi: premiato l’adattamento e l’affidabilità”

Il giocatore è stato protagonista di una stagione in crescita

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2026 09:35
Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina vuole tenere Parisi: premiato l’adattamento e l’affidabilità” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Grande apprezzamento per Fabiano Parisi, protagonista di una stagione in crescita anche grazie alla sua duttilità tattica. Impiegato sia da esterno alto che da terzino, ha mostrato spirito di adattamento e affidabilità, qualità che la società non vorrebbe perdere nella costruzione del nuovo ciclo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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