Gazzetta non ha dubbi: “La Fiorentina vuole tenere Parisi: premiato l’adattamento e l’affidabilità”
Il giocatore è stato protagonista di una stagione in crescita
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2026 09:35
Grande apprezzamento per Fabiano Parisi, protagonista di una stagione in crescita anche grazie alla sua duttilità tattica. Impiegato sia da esterno alto che da terzino, ha mostrato spirito di adattamento e affidabilità, qualità che la società non vorrebbe perdere nella costruzione del nuovo ciclo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.