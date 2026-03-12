Parisi ed il mondo capovolto. Corriere dello Sport: “Con Pioli comparsa, con Vanoli protagonista”

Il mondo capovolto quello di Fabiano Parisi: comparsa con Pioli, protagonista con Vanoli che gli ha perfino ritagliato un nuovo ruolo su misura. «Lo ringrazio per la fiducia – ha detto l’esterno campano riferendosi a Vanoli che gli sedeva vicino – perché con Pioli avevo giocato mezz’ora in dieci partite. È chiaro, la fiducia aiuta tantissimo un calciatore anche se ovviamente le responsabilità durante la stagione sono più ampie: cerco di dare l’esempio in campo». E proprio esempio lo ha definito Vanoli sempre lì accanto, rispedendo indietro i meriti. «Fabiano mi ha detto il primo giorno: io voglio giocare, non importa in quale posizione. Parisi rappresenta il modo preciso di andare e stare in campo e la fiducia non gliel’ho data io, ma se l’è presa lui: e questo è un messaggio per i giovani».

Detto, fatto: contro l’Udinese all’andata, Vanoli ha schierato Parisi da esterno destro di centrocampo nel passaggio dal 3-5-2 al 4-1-4-1. «Un’aggiunta che mi piace molto», ha sottolineato l’ex Empoli. Poi, tutto d’un fiato. «Non lo so che cosa ci è mancato nelle prime dieci partite in cui abbiamo conquistato appena quattro punti: certe stagioni nascono male ed è difficile raddrizzarle. Come non è semplice cambiare l’obiettivo fissato all’inizio della stagione, anche mentalmente, però bisogna mantenere sempre il giusto equilibrio di fronte ad alti e bassi. È un momento delicato e faremo il possibile per tirarci fuori dai guai, ma dobbiamo dimostrarlo in campo dando qualcosa di più per centrare la salvezza: siamo padroni del nostro destino». Lo scrive il Corriere dello Sport.