Infortunio per Parisi. Sui social scrive: "Grazie, sentire il vostro affetto mi ha dato tanta forza"

Parisi ringrazia chi ha avuto un pensiero per lui

Fabiano Parisi durante Juve-Fiorentina è andato ko per infortunio. Il calciatore gigliato ha subito ringraziato con una stories su Instagram i tanti tifosi che gli hanno scritto: "Volevo ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero dopo il mio infortunio. Sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza mi ha dato tanta forza. Grazie davvero a tutti".