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Infortunio per Parisi. Sui social scrive: "Grazie, sentire il vostro affetto mi ha dato tanta forza"

Parisi ringrazia chi ha avuto un pensiero per lui

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2026 20:51
Infortunio per Parisi. Sui social scrive: "Grazie, sentire il vostro affetto mi ha dato tanta forza" - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fabiano Parisi durante Juve-Fiorentina è andato ko per infortunio. Il calciatore gigliato ha subito ringraziato con una stories su Instagram i tanti tifosi che gli hanno scritto: "Volevo ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero dopo il mio infortunio. Sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza mi ha dato tanta forza. Grazie davvero a tutti".

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