Parisi è tornato. Nazione: “Ieri allenamento parzialmente in gruppo. Si candida ad una maglia con la Roma”

Vanoli ha raccolto segnali incoraggianti dalla sua squadra

I recuperi, finalmente. Nel momento più delicato della stagione, la Fiorentina è pronta a ritrovare pedine importanti per poter guardare al finale di campionato con rinnovato ottimismo, se pur ormai manchi davvero poco per centrare l'obiettivo salvezza. La seconda settimana consecutiva «tipo», senza cioè impegni del giovedì e sedute ad alta intensità, sta producendo effetti concreti al Viola Park: più riposo per tutta la comitiva (anche in questa settimana, come la scorsa, De Gea e soci hanno staccato dagli allenamenti per due giorni), più lavoro tattico e un gruppo che, giorno dopo giorno, sta tornando ad avere profondità.

Paolo Vanoli, nella seduta di ieri mattina, ha raccolto segnali incoraggianti dalla sua squadra e adesso è pronto a preparare lo sprint conclusivo del campionato con qualche arma in più. La notizia migliore è arrivata da Fabiano Parisi, che da ieri è tornato a lavorare parzialmente con i compagni, partecipando anche a una parte della partitella finale. Un rientro graduale ma significativo, che lo candida a una maglia da titolare nella trasferta dell'Olimpico contro la Roma di lunedì, considerando i quattro allenamenti ancora a disposizione prima del match. Lo scrive La Nazione.