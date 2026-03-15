15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:36

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Corriere dello Sport: “Torna Parisi o come esterno alto a destra o come terzino sinistro”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Torna Parisi o come esterno alto a destra o come terzino sinistro”

Redazione

15 Marzo · 09:25

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 09:25

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Tre partite in sei giorni per la Fiorentina

La settimana che inciderà profondamente sui destini della Fiorentina con tre partite in sei giorni: Cremonese in trasferta domani, ritorno con il Rakow in Polonia giovedì, Inter al Franchi domenica sera. Naturale e quasi obbligato un ampio turnover da parte di Vanoli, a cominciare da quella che vale un pezzo di salvezza contro in grigiorossi. Tornano De Gea, Dodo, Pongracic, Ranieri, Fagioli, Brescianini e Gudmundsson dal primo minuto rispetto alla Conference League, e Kean a parte (Piccoli pronto) il dubbio vero riguarda Parisi: l’ex Empoli sicuro titolare, ma la rifinitura di oggi dirà se terzino sinistro al posto di Gosens per ritrovare anche Harrison all’ala o se da esterno destro, come l’ha inventato Vanoli dall’Udinese prima di Natale in poi, mandando l’inglese in panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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