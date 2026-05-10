Corriere dello Sport: "Parisi torna titolare. Il calciatore spera di restare a lungo alla Fiorentina"

Il contratto di Parisi, rinnovato a settembre, scadrà a giugno 2029

Oggi Paolo Vanoli schiererà una Fiorentina molto simile a quella che è scesa in campo lunedì scorso all’Olimpico, con una novità importante rappresentata dal ritorno di Fabiano Parisi da titolare. L’ex Empoli è tra i pochi che si sono salvati in questa stagione disgraziata, e punta a diventare uno dei riferimenti del prossimo anno. Il classe 2000 ha definitivamente smaltito l’edema osseo al piede destro che lo aveva tenuto fuori un mese, rientrando tra i convocati per la gara contro la Roma in cui ha avuto a disposizione un tempo effettivo. Oggi, allo stadio Artemio Franchi, Parisi conta di tornare sul terreno di gioco dal primo minuto per dimostrare di meritarsi un ruolo centrale nella Fiorentina del futuro.



Con l’arrivo di Vanoli il terzino campano si è esaltato in una posizione inedita, quella di esterno offensivo. Ventuno presenze in Serie A, nove in Conference League, un gol, due assist e soprattutto una continuità di rendimento mai avuta a Firenze in tre anni. Il suo contratto, rinnovato a settembre, scadrà nel giugno del 2029: la speranza dichiarata del calciatore è di legarsi ai colori viola per molto tempo. Per il resto la Fiorentina si presenterà a Campo di Marte con De Gea tra i pali, Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, Fagioli in cabina di regia; Nodur e Mandragora in mezzo al campo. Il secondo si riprenderà il suo posto dopo averlo lasciato a Brescianini sei giorni fa contro la Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.