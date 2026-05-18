Parisi, TMW scrive: "Rottura del legamento crociato, si opera. Starà ai box per 5 mesi"
Brutte notizie in casa Viola per l'infortunio di Parisi
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2026 14:59
In queste ore Fabiano Parisi, esterno della Fiorentina che ieri ha dovuto abbandonare anzitempo il campo durante la partita sul campo della Juventus, poi vinta dalla sua squadra con il risultato finale di 0-2 allo Stadium, si sottopone all'intervento chirurgico dopo la rottura del legamento crociato della gamba destra.
Arrivato in tarda mattinata alla clinica romana di Villa Stuart, Parisi sarà operato nelle prossime ore. E per lui si stima un periodo di stop ai box della durata di 5 mesi. Lo scrive tuttoilmercatoweb.