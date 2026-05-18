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Parisi a Roma per gli esami, arrivato in stampelle. C’è pessimismo, si teme per il crociato

Redazione Labaroviola
Redazione Labaroviola 18 maggio 2026 12:10
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18 mag 2026 • Il terzino viola nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali ma al viola Park si respira pessimismo

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