Sconcerti: "Palermo vitale a Firenze perché i viola erano sbilanciati"

Il giornalista Mario Sconcerti è tornato sulla gara tra Fiorentina e Palermo oggi, durante Rai Sport: “A Firenze ho visto una squadra che ha dato dimostrazione di vitalità, al di là della formazione s...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2016 19:18

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