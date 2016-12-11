Sconcerti: "Palermo vitale a Firenze perché i viola erano sbilanciati"
Il giornalista Mario Sconcerti è tornato sulla gara tra Fiorentina e Palermo oggi, durante Rai Sport: “A Firenze ho visto una squadra che ha dato dimostrazione di vitalità, al di là della formazione s...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2016 19:18
Il giornalista Mario Sconcerti è tornato sulla gara tra Fiorentina e Palermo oggi, durante Rai Sport: “A Firenze ho visto una squadra che ha dato dimostrazione di vitalità, al di là della formazione sbilanciata della Fiorentina. I rosanero avevano mostrato un segno di ripresa. Il problema del Palermo è però ben più ampio”.